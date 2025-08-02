Вночі Ізюм Харківської області залишився без світла: причиною стала атака РФ

Цієї ночі значна частина Ізюмської району, включаючи місто Ізюм Харківської області, залишилися без світла. Причиною став обстріл з боку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізюмської МВА.
"Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим", - йдеться у повідомленні.
Станом на зараз енергетики вже виконують роботи по відновленню живлення в громаді, і частково вже є результати.
"Водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання. Дякуємо і віримо в краще", - додали у міській військовій адміністрації.
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для цього дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, увечері 17 липня Ізюм був атакований дронами. Незабаром з'ясувалося, що безпілотник влучив у промислову зону, через що виникла пожежа.
Крім того, вранці 18 липня росіяни завдали удару по Чугуєву. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря, навчальний заклад, а також повідомлялося про 4 постраждалих.