Вночі Ізюм Харківської області залишився без світла: причиною стала атака РФ

"Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз енергетики вже виконують роботи по відновленню живлення в громаді, і частково вже є результати.

"Водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання. Дякуємо і віримо в краще", - додали у міській військовій адміністрації.