Ночью Изюм Харьковской области остался без света: причиной стала атака РФ

Этой ночью значительная часть Изюмского района, включая город Изюм Харьковской области, остались без света. Причиной стал обстрел со стороны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской ГВА.
"Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным", - говорится в сообщении.
По состоянию на сейчас энергетики уже выполняют работы по восстановлению питания в громаде, и частично уже есть результаты.
"Водоснабжение и водоотведение в городе уже работает от основного электроснабжения. Спасибо и верим в лучшее", - добавили в городской военной администрации.
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для этого дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, вечером 17 июля Изюм был атакован дронами. Вскоре выяснилось, что беспилотник попал в промышленную зону, из-за чего возник пожар.
Кроме того, утром 18 июля россияне нанесли удар по Чугуеву. В результате обстрела были повреждены жилые дома, участок семейного врача, учебное заведение, а также сообщалось о 4 пострадавших.