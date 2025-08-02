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Ночью Изюм Харьковской области остался без света: причиной стала атака РФ

Фото: энергетики уже восстанавливают питание, частично есть результаты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью значительная часть Изюмского района, включая город Изюм Харьковской области, остались без света. Причиной стал обстрел со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской ГВА.

"Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас энергетики уже выполняют работы по восстановлению питания в громаде, и частично уже есть результаты.

"Водоснабжение и водоотведение в городе уже работает от основного электроснабжения. Спасибо и верим в лучшее", - добавили в городской военной администрации.

Обстрел Харьковской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для этого дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, вечером 17 июля Изюм был атакован дронами. Вскоре выяснилось, что беспилотник попал в промышленную зону, из-за чего возник пожар.

Кроме того, утром 18 июля россияне нанесли удар по Чугуеву. В результате обстрела были повреждены жилые дома, участок семейного врача, учебное заведение, а также сообщалось о 4 пострадавших.

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ИзюмХарьковВойна в Украине