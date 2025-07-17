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В Ізюмі на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Четвер 17 липня 2025 23:53
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В Ізюмі на тлі атаки дронів пролунали вибухи Фото: інформації про наслідки атаки поки не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 17 липня, в Ізюмі Харківської області було чути серію вибухів. Над містом фіксували ударні безпілотники росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізюмської міської військової адміністрації.

За даними МВА, станом на 23:29 над містом було чути звуки безпілотників. Пізніше, через кілька хвилин, в місті пролунало кілька вибухів.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ теж писали, що фіксували за сході Харківської області дрони. Вони рухалися курсом на захід.

Наразі інформації щодо наслідків атаки немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій та частині Дніпропетровської областей.

В Ізюмі на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Обстріл Харківської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область дронами, артилерією, авіабомбами та ракетами.

Наприклад, у місті Куп'янськ внаслідок ворожих атак - зруйновано вже 95% інфраструктури.

"Загалом 95% міста Куп'янськ зруйновано або пошкоджено. Усе тримаємо. Є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влучанням керованої авіаційної бомби пошкоджено водогін", - повідомив учора начальник Куп'янської ДВА Андрій Беседин.

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