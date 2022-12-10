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Вночі в Енергодарі, Токмаку та Бердянську лунали вибухи. Що відомо

Фото: вночі в Енергодарі, Токмаку та Бердянську лунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в Енергодарі, Молочанську, Токмаку та Бердянську лунали вибухи. Знищено 8 одиниць БМП, склад БК та штаб російської ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"За ніч на території Енергодару було весело, але не РФ. Потрапляння в скупчення техніки знищено до 8 одиниць БМП. Що трапилося з артою, поняття не маю", - написав він.

За його словами, так само було "весело" у Молочанську, Токмаку, Бердянську.

"Штаб ФСБ та склад БК відпочивають, більше не потурбують", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, що у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

Українські бійці встановили точне місце розташування комплексу радіоелектронної боротьби противника в окупованих Пологах (Запорізька область) та завдяки артилерійському підрозділу знищили його.

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