Ночью в Энергодаре, Токмаке и Бердянске гремели взрывы. Что известно

Ночью в Энергодаре, Молочанске, Токмаке и Бердянске гремели взрывы. Уничтожены 8 единиц БМП, склад БК и штаб российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"За ночь, на территории Энергодара было весело, но не РФ. Попадание в скопление техники, уничтожено до 8 единиц БМП. Что случилось с артой, понятия не имею", - написал он.

По его словам, так же было "весело" в Молочанске, Токмаке, Бердянске.

"Штаб ФСБ и склад БК отдыхают, больше не потревожат", - добавил Евтушенко.