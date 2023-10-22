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Вночі над Дніпропетровською областю збили ракету, - ОВА

Фото: над Дніпропетровською областю збили ракету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під ранок 22 жовтня в Дніпропетровській області сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він повідомив, що російську ціль знищили бійці ПвК "Схід". Крім цього, Лисак повідомив, що ніч у області пройшла спокійно.

Атака 22 жовтня

В ніч на 22 жовтня в східних та південно-східних областях України оголошували повітряну тривогу. Спочатку інстувала загроза ударів "шахедами" та балістичними ракетами. Пізніше безпілотники полетіли в центр України, а звідти - на захід. 

Крім цього, під ранок для Запорізької та Дніпропетровської областей оголошували про повторну тривогу через загрозу ударів ракетами.

Аналітики ISW зазначали, що росіяни, ймовірно, будуть використовувати подібні комбіновані атаки, щоб знайти прогалини в українській ППО перед можливими зимовими ударами.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти УкраїниПВО