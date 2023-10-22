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На півдні та сході України оголосили повітряну тривогу: попереджають про "шахеди" та балістику

Неділя 22 жовтня 2023 01:01
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На півдні та сході України оголосили повітряну тривогу: попереджають про "шахеди" та балістику Фото: в кількох областях України оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 22 жовтня в південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Карта тривог станом на 01:41

На півдні та сході України оголосили повітряну тривогу: попереджають про &quot;шахеди&quot; та балістику

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування дронів-камікадзе типу Shahed у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Крім цього, існує загроза застосування балістичних ракет в східних та південно-східних областях.

"БпЛА ворога на Кіровоградщині! Напрямок руху - на Кропивницький!", - написали пізніше в ПС.

Відбій загрози в деяких областях

В Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Донецькій областях оголосили про відбій загрози застосування балістичних ракет.

Пізніше відбій тривоги оголосили в Запорізькій та Херсонській областях.

Обстріл Харківської області 21 жовтня

Напередодні, вночі 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Загинуло щонайменше шестеро людей, ще 14 отримали поранення - половина з них у середньому стані, решта у важкому.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, загарбники вдарили ракетою С-300.

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