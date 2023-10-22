РФ намагатиметься знайти прогалини в українській ППО для зимових атак, - ISW

РФ, йомвірно, урізноманітнить поєднання ракет, керованих авіабомб та безпілотників для пошуку прогалин в українській ППО перед можливими зимовими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українське Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу "повітря-земля" по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях; і крилатими ракетами "Іскандер-К" та БПЛА "Шахед" у Кривому Розі в ніч з 20 на 21 жовтня.

У Південному оперативному командуванні зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал Кривого Рогу, а "Іскандери" і "Шахеди" влучили в промислові об’єкти Кривого Рогу.

Там також повідомили, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих бомб КАБ по прифронтовій частині Херсонської області.

Речниця Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь у подібних серіях ударів, і заявила, що російські війська переносять основні операції в повітря.

"Заява Гуменюк перегукується з попередженням речника ВПС України полковника Юрія Ігната від 8 жовтня про те, що російські війська напередодні зими посилюють удари з безпілотників", - зазначили в ISW.

Ключові висновки:

Українські війська, ймовірно, відбили чергову посилену російську наступальну атаку на Авдіївку впродовж останніх кількох днів і завдали значних втрат російським військам у цьому районі.

Російські сили намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити щойно захоплені позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

21 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Можливо, російські війська урізноманітнюють поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по українських тилах, ймовірно, намагаючись знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед подальшими ударами взимку.

Опальний депутат Мосміськдуми Євген Ступін 20 жовтня офіційно звернувся до Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) з проханням провести перевірку щодо мера Москви Сергія Собяніна за "розголошення державної таємниці".

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області і просувалися на різних ділянках фронту.

Повідомляється, що федеральний уряд Росії вживає заходів для усунення деяких розбіжностей у поводженні з особовим складом нерегулярних і регулярних формувань.

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