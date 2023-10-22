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Ночью над Днепропетровской областью сбили ракету, - ОВА

Фото: над Днепропетровской областью сбили ракету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Под утро 22 октября в Днепропетровской области силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он сообщил, что российскую цель уничтожили бойцы ПВК "Восход". Кроме того, Лысак сообщил, что ночь в области прошла спокойно.

Атака 22 октября

В ночь на 22 октября в восточных и юго-восточных областях Украиныобъявили воздушную тревогу. Сначала инсталлировала угроза ударов "шахедами" и баллистическими ракетами. Позже беспилотники улетели в центр Украины, а оттуда – на запад.

Кроме того, под утро для Запорожской и Днепропетровской областей объявляли о повторной тревоге из-за угрозы ударов ракетами.

Аналитики ISW отмечали, что россияне, вероятно, будут использовать подобные комбинированные атаки, чтобы найти пробелы в украинской ПВО перед возможными зимними ударами.

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Днепропетровская областьВойна России против УкраиныПВО