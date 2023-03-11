Вночі у декількох районах Одеси можуть бути перебої зі світлом: у чому причина

"Вночі 12 березня енергетики будуть проводити перепідключення високовольтного обладнання. В період з 02:00 до 03:00 можливі нетривалі перерви в електропостачанні для частини мешканців Одеського району, в тому числі, що проживають в Київському та Малиновському районах міста Одеси", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначають, що ці заходи допоможуть в подальшому забезпечити безперебійне електропостачання.

Для жителів Суворівського, Приморського районів Одеси, а також для інших районів області обмежень в електропостачанні не планується.