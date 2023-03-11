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Вночі у декількох районах Одеси можуть бути перебої зі світлом: у чому причина

Фото: вночі у декількох районах Одеси можуть бути перебої зі світлом (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі, 12 березня, у частини жителів Одеського району області та Київського й Малиновського районів Одеси можуть бути перебої з електропостачанням. Енергетики перепідключатимуть високовольтне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

"Вночі 12 березня енергетики будуть проводити перепідключення високовольтного обладнання. В період з 02:00 до 03:00 можливі нетривалі перерви в електропостачанні для частини мешканців Одеського району, в тому числі, що проживають в Київському та Малиновському районах міста Одеси", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначають, що ці заходи допоможуть в подальшому забезпечити безперебійне електропостачання.

Для жителів Суворівського, Приморського районів Одеси, а також для інших районів області обмежень в електропостачанні не планується.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що У Житомирській області після ворожої атаки вдалося підключити всіх споживачів до електрики. Але в регіоні застосовують графіки в пікові години.

До того ж, у Харкові цієї ночі енергетикам теж вдалося заживити 100% споживачів.

У Києві повністю відновили електропостачання, стабілізаційні відключення світла скасовані.

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Одесавідключеня світлаЕлектроенергія