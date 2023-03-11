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Усіх споживачів Житомирської області підключили до електрики, але попередили про графіки

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Житомирська область, Субота 11 березня 2023 11:32
Усіх споживачів Житомирської області підключили до електрики, але попередили про графіки Фото: всіх споживачів Житомирської області підключили до електрики (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Житомирській області після ворожої атаки вдалося підключити всіх споживачів до електрики. Але в регіоні застосовують графіки в пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Завдяки злагодженим діям енергетиків після останньої атаки росіян на енергетичні об’єкти Житомирщини нам вдалося підключити всіх споживачів до електроенергії", - написав Бунечко.

Втім, за його словами, в пікові години все ще застосовуються графіки обмежень, але їх тривалість також вдалося суттєво скоротити. Відновлювальні роботи тривають.

Своєю чергою очільник області закликав місцевих жителів ощадливо використовувати електроенергію.

Зазначимо, за даними "Укренерго", в Житомирській області після останньої масованої атаки росіян ситуація зі світлом все ще залишається складною.

Нагадаємо, після нічного удару по місту "Шахедами" 9 березня більшість будинків Житомира залишилися без світла та води. У місті пошкоджено енергооб'єкт та не курсує електротранспорт.

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Житомир енергетики Електроенергія
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