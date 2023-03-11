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У Києві скасували стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК

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Київ, Субота 11 березня 2023 17:07
У Києві скасували стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК Фото: у Києві скасували стабілізаційні відключення світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві повністю відновили електропостачання, стабілізаційні відключення світла скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Укренерго" скасував обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці. Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

Вчора, 10 березня в Києві вводилися стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергосистеми, але їх того ж дня скасували.

Сьогодні, 11 березня, у Києві знову застосували стабілізаційні відключення світла. У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбувалися відключення згідно з графіками.

Також у КМДА повідомили, що Києві сьогодні планують завершити ремонтні роботи, які проводилися після ракетної атаки

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Київ відключеня світла Електроенергія
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