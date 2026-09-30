Вночі було майже нуль градусів: які регіони охопить прохолода 30 вересня

У середу, 30 вересня, в Україні буде переважно сухо, але вночі та зранку на заході місцями стелитиметься туман. У Карпатах температура впаде майже до нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Хмарність буде мінливою. Опадів не чекають майже ніде. Лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями може піти короткочасний дощ.
У західних областях уночі та вранці місцями буде туман.
Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Уночі температура становила від 3 до 8 градусів тепла. На півдні та південному сході країни було тепліше - до 12 градусів. У Карпатах - близько нуля.
Фото: якою буде погода 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Удень очікується від 15 до 20 градусів тепла.
Тим часом синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.
У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.
Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах уже випав перший сніг.
Вранці 22 вересня на горі Піп Іван було мінус 1 градус, а на землі та будівлях місцями лежав тонкий шар снігу.