Ночью было почти ноль градусов: какие регионы охватит прохлада 30 сентября

Облачность будет переменчивой. Осадков не ожидают почти нигде. Лишь на Приазовье и Крыму днем местами может пойти кратковременный дождь.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью температура составляла от 3 до 8 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны было теплее - до 12 градусов. В Карпатах - около нуля.

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Фото: какой будет погода 30 сентября (инфографика РБК-Украина)

Днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

Тем временем синоптики предупредили о первых заморозках на этой неделе.

Во Львовской области они возможны с 30 сентября по 4 октября - от нуля до 2 градусов мороза, а в Ивано-Франковской ночью 30 сентября и 1 октября на поверхности почвы будет до 5 градусов мороза.