Вночі було майже нуль градусів: які регіони охопить прохолода 30 вересня

У середу, 30 вересня, в Україні буде переважно сухо, але вночі та зранку на заході місцями стелитиметься туман. У Карпатах температура впаде майже до нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Хмарність буде мінливою. Опадів не чекають майже ніде. Лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями може піти короткочасний дощ.

У західних областях уночі та вранці місцями буде туман.

Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Уночі температура становила від 3 до 8 градусів тепла. На півдні та південному сході країни було тепліше - до 12 градусів. У Карпатах - близько нуля.

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Фото: якою буде погода 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Удень очікується від 15 до 20 градусів тепла.

Тим часом синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.

У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.