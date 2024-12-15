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Вночі 16 грудня не буде оновлюватись "військовий квиток" в застосунку "Резерв+"

Україна, Неділя 15 грудня 2024 20:59
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Вночі 16 грудня не буде оновлюватись "військовий квиток" в застосунку "Резерв+" Фото: вночі 16 грудня не буде оновлюватись "військовий квиток" в застосунку "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вночі 16 грудня не буде оновлюватись "військовий квиток" в застосунку "Резерв+". У реєстрі військовозобовʼязаних Оберіг проводитимуть технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Оновлення електронного військового документа у застосунку "Резерв+" може бути тимчасово недоступним. 16 грудня із 00:00 до 06:00 години триватимуть технічні роботи у реєстрі військовозобовʼязаних Оберіг", - повідомили в міністерстві.

В Міноборони порекомендували заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.

"По завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі", - додали в Міністерстві оборони.

Застосунок "Резерв+" в Україні

Нагадаємо, навесні 2024 року Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через застосунок військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг", сформувати військово-обліковий документ тощо.

Нещодавно в "Резерв+" з'явилися відстрочки від мобілізації. Проте поки вони доступні не для всіх.

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