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Ночью 16 декабря не будет обновляться "военный билет" в приложении "Резерв+"

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 20:59
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Ночью 16 декабря не будет обновляться "военный билет" в приложении "Резерв+" Фото: ночью 16 декабря не будет обновляться "военный билет" в приложении "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Ночью 16 декабря не будет обновляться "военный билет" в приложении "Резерв+". В реестре военнообязанных Оберіг будут проводить технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Обновление электронного военного документа в приложении "Резерв+" может быть временно недоступным. 16 декабря с 00:00 до 06:00 часов будут продолжаться технические работы в реестре военнообязанных Оберіг", - сообщили в министерстве.

В Минобороны порекомендовали заранее загрузить PDF электронного военного документа.

"По завершению технических работ все сервисы будут работать в штатном режиме", - добавили в Министерстве обороны.

Приложение "Резерв+" в Украине

Напомним, весной 2024 года Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через приложение военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг", сформировать военно-учетный документ и тому подобное.

Недавно в "Резерв+" появились отсрочки от мобилизации. Однако пока они доступны не для всех.

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