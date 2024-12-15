Ночью 16 декабря не будет обновляться "военный билет" в приложении "Резерв+". В реестре военнообязанных Оберіг будут проводить технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Обновление электронного военного документа в приложении "Резерв+" может быть временно недоступным. 16 декабря с 00:00 до 06:00 часов будут продолжаться технические работы в реестре военнообязанных Оберіг", - сообщили в министерстве.

В Минобороны порекомендовали заранее загрузить PDF электронного военного документа.



"По завершению технических работ все сервисы будут работать в штатном режиме", - добавили в Министерстве обороны.