У "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації: в Міноборони розповіли деталі
З 9 листопада у додатку "Резерв+" з'явилась можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наразі послуга доступна для двох категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
"Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Хто може оформити відстрочку онлайн?
Наразі послуга доступна для двох категорій:
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для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
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для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або ж після магістра навчаються на аспірантурі.
Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.
Як оформити відстрочку онлайн
Для того, щоб оформити відстрочку онлайн, необхідно авторизуватися у застосунку "Резерв+" і надіслати запит.
"Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - зазначили у Міноборони.
На який термін буде діяти відстрочка онлайн?
- Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення;
- Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.
Наразі Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.
Резерв+ в Україні
З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мали оновити свої дані.
Причому не залежно від того, чи оновлювали їх раніше. Застосунок "Резерв+" був створений як альтернатива для оновлення даних. Завдяки ньому зробити це можна було онлайн.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, отримати відстрочку від мобілізації у додатку "Резерв+" зможуть не всі батьки. Виявилося, що всі діти мають бути народжені в одному шлюбі. Якщо ж діти від різних шлюбів - відстрочку можна отримати через ТЦК.
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