Вночі 13 січня у "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи
У застосунку "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи. Мова йде час з 00:00 до 06:00 13 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У зв'язку з технічними роботами в реєстрі "Оберіг", електронні військові документи у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступні в період з 00:00 до 06:00 13 січня.
"Просимо поставитись з розумінням і громадянам, яким військово-обліковий документ може знадобитися у тому проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію", - наголосили в міністерстві.
За словами Міноборони, після завершення технічних робіт усі електронні документи будуть відображатись у застосунку у звичному вигляді.
Застосунок "Резерв+" в Україні
Нагадаємо, навесні 2024 року Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+".
Через застосунок військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг", сформувати військово-обліковий документ тощо.
В "Резерв+" також є можливість отримати відстрочку від мобілізації.
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