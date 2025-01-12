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Вночі 13 січня у "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи

Україна, Неділя 12 січня 2025 21:37
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Вночі 13 січня у "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи Фото: у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У застосунку "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи. Мова йде час з 00:00 до 06:00 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У зв'язку з технічними роботами в реєстрі "Оберіг", електронні військові документи у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступні в період з 00:00 до 06:00 13 січня.

На зображенні може бути: текст «Техн.чни роботи в е Обериг Щ 9:41 Резера Зараз Техн.чни роботи 3 00.00 до 6.00 Завантажте с.й документ в pdf заздалег.дь исько" обл.ковий документ Дани уточнено вчасно Дата народження: 24.08.1996 Бронювання до: 31.12.2024»

"Просимо поставитись з розумінням і громадянам, яким військово-обліковий документ може знадобитися у тому проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію", - наголосили в міністерстві.

За словами Міноборони, після завершення технічних робіт усі електронні документи будуть відображатись у застосунку у звичному вигляді.

Застосунок "Резерв+" в Україні

Нагадаємо, навесні 2024 року Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через застосунок військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг", сформувати військово-обліковий документ тощо.

В "Резерв+" також є можливість отримати відстрочку від мобілізації.

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