Ночью 13 января в "Резерв+" могут быть недоступны электронные военные документы

В приложении "Резерв+" могут быть недоступны электронные военные документы. Речь идет время с 00:00 до 06:00 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В связи с техническими работами в реестре "Оберіг", электронные военные документы в приложении "Резерв+" могут быть недоступны в период с 00:00 до 06:00 13 января.

"Просим отнестись с пониманием и гражданам, которым военно-учетный документ может понадобиться в том промежутке времени, заранее загрузить PDF версию", - отметили в министерстве.

По словам Минобороны, после завершения технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении в обычном виде.