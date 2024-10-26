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Вночі до 10 "Шахедів" РФ залетіли на територію Білорусі, - "Гаюн"

Фото: "Шахед" росіян у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 жовтня Росія вкотре запустила "Шахеди" по Україні. До десятка із них залетіли на територію Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".

За даними каналу, до Білорусі з України залетіли щонайменше 7 російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Безпілотники проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали у напрямку Брагіна, а також Пінська та Століна на південному заході країни.

"Перший захід був о 02:51 по "транзитному коридору" зі Славутича у бік Чорнобиля, а далі о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 та 06:05", - йдеться у повідомленні.

Також було ще три дрони, які рухалися у напрямку Білорусі, але їхній захід точно не підтверджений. "Шахеди" нібито зайшли на територію країни о 03:20, 06:37 та о 09:38.

Крім цього, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що один з російських безпілотників після заходу до Білорусі більше не повернувся до України, тобто було локаційно втрачено.

"Протягом ночі та вранці чергова авіація ВПС РБ не піднімалася", - додали в "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня Росія запустила по Україні 91 дрон і 7 ракет. Станом на 12:00 сили ППО збили 44 ворожі БпЛА.

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