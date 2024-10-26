Росіяни запустили по Україні майже 100 дронів та ракет. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч на 26 жовтня запустили Україною майже 100 дронів і ракет. ППО збила 44 дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Один БПЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БПЛА - в повітряному просторі України.

Щодо ударних БПЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

"У ніч на 26 жовтня противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 26 жовтня знову атакували Україну. Починаючи з вечора, 25 жовтня, окупанти атакували Дніпро, де четверо людей загинули та 20 постраждали. Крім того, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова.

Також дрон атакував і Київ, де через атаку постраждали шість людей, ще одна дівчина загинула. У Київській області, де ППО відбивала атаку на столицю, постраждала дитина, є жертва.

Також у Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки 26 жовтня. Також частково знеструмлено кілька населених пунктів Хмельницького району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.