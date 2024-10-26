Росіяни запустили по Україні майже 100 дронів та ракет. Скільки збила ППО
Російські війська в ніч на 26 жовтня запустили Україною майже 100 дронів і ракет. ППО збила 44 дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 26 жовтня противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98 засобів повітряного нападу противника:
- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської області);
- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської області);
- 91 ворожого БПЛА (райони пусків - Курськ, Орел).
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської області та Дніпра.
Як відпрацювала ППО
Щодо ударних БПЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.
Один БПЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БПЛА - в повітряному просторі України.
Обстріл РФ по Україні
Російські війська в ніч проти 26 жовтня знову атакували Україну. Починаючи з вечора, 25 жовтня, окупанти атакували Дніпро, де четверо людей загинули та 20 постраждали. Крім того, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова.
Також дрон атакував і Київ, де через атаку постраждали шість людей, ще одна дівчина загинула. У Київській області, де ППО відбивала атаку на столицю, постраждала дитина, є жертва.
Також у Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки 26 жовтня. Також частково знеструмлено кілька населених пунктів Хмельницького району.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.