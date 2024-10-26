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Ночью до 10 "Шахедов" РФ залетели на территорию Беларуси, - "Гаюн"

Фото: "Шахед" россиян в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 октября Россия в очередной раз запустила "Шахеды" по Украине. До десятка из них залетели на территорию Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Беларускі Гаюн".

По данным канала, в Беларусь из Украины залетели не менее 7 российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Беспилотники проходили через "коридор" Славутич-Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска и Столина на юго-западе страны.

"Первый заход был в 02:51 по "транзитному коридору" из Славутича в сторону Чернобыля, а далее в 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 и 06:05", - говорится в сообщении.

Также было еще три дрона, которые двигались в направлении Беларуси, но их заход точно не подтвержден. "Шахеды" якобы зашли на территорию страны в 03:20, 06:37 и в 09:38.

Помимо этого, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что один из российских беспилотников, после захода в Беларусь больше не вернулся в Украину, то есть, был локационно потерян.

"На протяжении ночи и утром дежурная авиация ВВС РБ не поднималась", - добавили в "Беларускі Гаюн".

Напомним, что в ночь на 26 октября Россия запустила по Украине 91 дрон и 7 ракет. По состоянию на 12:00 силы ПВО сбили 44 вражеских БпЛА.

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