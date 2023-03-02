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Вночі до 10 морозу, а вдень до 11 тепла. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, Четвер 02 березня 2023 14:36
Вночі до 10 морозу, а вдень до 11 тепла. Синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у п'ятницю, 3 березня, в Україні погода буде неоднозначною. Якщо вночі температура повітря може опуститись до 10 морозу, то вдень підніметься до 11 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер

переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 5-10° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 11°.

Вночі до 10 морозу, а вдень до 11 тепла. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

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