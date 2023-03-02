Ночью до 10 мороза, а днем до 11 тепла. Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра в Украине (GettyImages)
Завтра, в пятницу, 3 марта, в Украине погода будет неоднозначной. Если ночью температура воздуха может опуститься до 10 мороза, то днем поднимется до 11 тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер
преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 5-10° мороза; днем 2-7° тепла, в Закарпатье и крайнем юге страны до 11°.
Как сообщалось, среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 составляла 0,2 градуса мороза. Это на 2,1 градуса выше климатической нормы.
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