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Вместо ВНО: появился график сдачи вступительного теста для абитуриентов

Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (facebook com UAMON)
Автор: Артем Горовенко

В этом году из-за войны России против Украины вступительная кампания в вузы будет проводиться не через Внешнее независимое оценивание (ВНО), а Национальный мультипредметный тест. Сегодня появился график его сдачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Согласно календарному плану, тестирование будет проходить в три сессии:

  • основная: 18 июля - 10 августа;
  • дополнительная: 16-20 августа;
  • специальная: 12-16 сентября.

Фото: график проведения мультипредметного теста

Тем, кто до сих пор не успел создать регистрационную карточку для участия в Национальном мультпредметном тесте, нужно сделать это с 10 по 20 июня, а затем 8-12 июля на своей Информационной странице обязательно подтвердить желание сдать НМТ для участия в дополнительной сессии.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить вступительная кампания в Украине.

Также сообщалось, что желающие могут пройти демонстрационный вариант и ознакомиться с будущим тестированием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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