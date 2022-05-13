Вместо ВНО: появился график сдачи вступительного теста для абитуриентов

В этом году из-за войны России против Украины вступительная кампания в вузы будет проводиться не через Внешнее независимое оценивание (ВНО), а Национальный мультипредметный тест. Сегодня появился график его сдачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Согласно календарному плану, тестирование будет проходить в три сессии:
Фото: график проведения мультипредметного теста
Тем, кто до сих пор не успел создать регистрационную карточку для участия в Национальном мультпредметном тесте, нужно сделать это с 10 по 20 июня, а затем 8-12 июля на своей Информационной странице обязательно подтвердить желание сдать НМТ для участия в дополнительной сессии.
Отметим, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить вступительная кампания в Украине.
Также сообщалось, что желающие могут пройти демонстрационный вариант и ознакомиться с будущим тестированием.
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