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Замість ЗНО: з'явився графік складання вступного тесту для абітурієнтів

Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (facebook com UAMON)
Автор: Артем Горовенко

Цього року через війну Росії проти України вступна кампанія до вишів проводитиметься не через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а Національний мультипредметний тест. Сьогодні з'явився графік його здачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Згідно з календарним планом, тестування буде проходити в три сесії:

  • основна: 18 липня - 10 серпня;
  • додаткова: 16-20 серпня;
  • спеціальна: 12-16 вересня.

Фото: графік проведення мультипредметного тесту

Тим, хто досі не встиг створити реєстраційну картку для участі в Національному мультпредметному тесті, потрібно зробити це з 10 по 20 червня, а потім 8-12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов'язково підтвердити бажання скласти НМТ для участі в додатковій сесії.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, як проходитиме вступна кампанія в Україні.

Також повідомлялося, що охочі можуть пройти демонстраційний варіант і ознайомитися з майбутнім тестуванням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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