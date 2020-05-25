Внимание к "пленкам Деркача" ставит под угрозу отношения между Украиной и США, - WP

Американцам уже не надо представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор в Соединенных Штатах перед выборами в ноябре, все это уже происходит.

Об этом говорится в статье The Washington Post "Нет, скандала Байден-Украина не будет", передает РБК-Украина.

Американское издание отмечает, что из Украины поступила аудиозапись, которая имеет все признаки кремлевской схемы, с целью опорочить кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байдена.

Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже обнародовал все это в социальной сети Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар Байдену. На это вашингтонский журнал отвечает, что на самом деле Байден вообще не испытывает никакого удара от обнародования записи. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже приложили усилия для распространения мифа о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

The Washington Post указывает, что записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как подчеркивает американское издание, связан с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из этих записей следует, что Байден оказывал давление 2015 года на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер. Но на самом деле, как подчеркивает ежедневник, нигде на том плотно отредактированной записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или же с его сыном.

Американский журнал делает вывод, что аудиозапись, представленная Деркачом, не публикует ничего нового и, наверное, в этой записи нет ничего скандального в отношении Байдена.

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского не концентрируется на Байдене, а скорее на его политическом оппоненте Порошенко, пишет издание.

В связи с этим The Washington Post отмечает, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, украинская власть должна принимать во внимание, что приставая к необоснованной односторонней кампании против Байдена, она может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.

Напомним, суд в Киеве обязал Офис генпрокурора начать расследование в отношении вероятных разговоров Байдена и Порошенко.

В то же время, в штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

Петр Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины, цель которой - подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными штатами