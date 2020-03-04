Внезапное снижение ставки ФРС привело к падению мировых рынков

Мировые фондовые рынки упали во вторник, 3 март, а доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые упала ниже 1% после того, как Федеральная резервная система экстренно снизила процентные ставки, чтобы оградить экономику США от воздействия быстро распространяющегося коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Снижение ставки подчеркнуло обеспокоенность центрального банка США по поводу коронавируса, который уже распространился по всему миру.

"Снижение цены подчеркивает масштаб проблемы, с которой сталкивается мировая экономика", - сказал Питер Кенни, основатель аналитических Kenny’s Commentary и Strategic Board Solutions в Нью-Йорке.

"Обычно рынки приветствуют снижение ставки, и надеются на это. Теперь, когда мы это получили, вопрос в том, что дальше?", - добавил он.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что эпидемия коронавируса будет давить на экономику США какое-то время, и ее эффект по-прежнему неясен. Он сказал, что ФРС проводит активные консультации с другими центробанками и готова использовать имеющиеся в ее арсенале инструменты, но еще не изучала другие меры.

Индекс Dow Jones упал на 2,94% до 25.917,41 пункта, S&P 500 потерял 2,81%, снизившись до отметки 3.003,37, а Nasdaq Composite опустился на 2,99% до 8.684,09.

Доходность по государственному долгу США упала, поскольку инвесторы покупают казначейские обязательства и другие безопасные активы, такие как золото, на фоне неопределенности, вызванной решением снизить ставки на экстренном совещании.

Цены на золото выросли, и доллар упал, поскольку рынки отреагировали на неожиданное снижение ФРС ставки по федеральным фондам на 0,5% до целевого диапазона от 1,00% до 1,25%.

Напомним, Федеральная резервная система США 3 марта приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.

Ранее страны G7 заявили о готовновти предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса. Как отмечалось в заявлении, руководители финансовых органов внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее влиянием на рынки и экономические условия.