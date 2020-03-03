Страны G7 готовы принять меры для защиты экономики от коронавируса

Фото: доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для противодействия экономическому спаду используют все инструменты

Страны G7 готовы предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса. Об этом говорится в заявлении министров финансов G7 и глав центральных банков.

Как отмечается в заявлении, руководители финансовых органов внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее влиянием на рынки и экономические условия.

"Учитывая потенциальное воздействие COVID-19 на глобальный рост, мы подтверждаем нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов политики для достижения сильного, устойчивого роста и защиты от рисков, связанных со снижением", - говорится в заявлении.

Министры финансов стран G7 также готовы принять финансовые меры для оказания помощи в противодействии вирусу и поддержки экономики. "Центральные банки G7 будут продолжать выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым стабильность цен и экономический рост при сохранении устойчивости финансовой системы", - говорится в заявлении.

Руководители финансовых органов приветствуют тот факт, что Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие международные финансовые институты готовы помочь странам-членам в преодолении человеческих трагедий и экономических проблем, связанных с COVID-19, в максимально возможной степени используя имеющиеся у них инструменты.

Как сообщало РБК-Украина, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.