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ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса

Новости » Экономика     03.03.2020 - 17:47
ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса
Фото: доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставка снижена в связи с угрозой для экономической активности

Федеральная резервная система США приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1-1,25% годовых. Об этом говорится в заявлении ФРС.

Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.

"Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter уже прокомментировал решение ФРС. Он заявил, что это правильное решение, однако недостаточное. Трамп считает, что ФРС должна снижать ставки более агрессивно, поскольку США находятся в неравных условиях по сравнению с другими странами, где ставки более низкие.

ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса

Ранее страны G7 заявили о готовновти предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса. Как отмечалось в заявлении, руководители финансовых органов внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее влиянием на рынки и экономические условия.

Как сообщало РБК-Украина, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

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