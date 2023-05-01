Внести інформацію про дитину до закордонного паспорта можна за межами України: інструкція

Батьки чи законні опікуни можуть внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів. Для цього їм достатньо звернутися до дипломатичної установи та подати відповідні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Мінреінтеграції.
Зазначена новація насамперед орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну у зв’язку з агресією Росії чи терміново повертаються в країну.
Перелік необхідних документів:
Раніше ми писали про те, що українці за кордоном можуть відновити свої паспорти
Також нагадаємо, українці за кордоном можуть оформляти відразу два паспорти - український і закордонний
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