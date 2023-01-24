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Українцям за кордоном спростили оформлення документів

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 15:52
Українцям за кордоном спростили оформлення документів Фото: українці зможуть відновити паспорти за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів дозволив закордонним дипломатичним установам України користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це спростить та скоротить строки їх отримання громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, це дасть дипустановам можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.

Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.

Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері держреєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, будуть визначені Міністерством закордонних справ, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний.

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