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Украинцы за рубежом тоже смогут оформлять сразу два паспорта

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Киев, Пятница 10 июня 2022 19:15
Украинцы за рубежом тоже смогут оформлять сразу два паспорта Фото: украинцы за рубежом смогут получить сразу два паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта. Кабинет министров принял соответствующий проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства сегодня, 10 июня. Таким образом Кабмин утвердил порядок реализации данного экспериментального проекта.

Теперь оформить внутренний и заграничный паспорт гражданина смогут даже те украинцы, которые находятся за пределами государства.

Ранее данный экспериментальный проект запустили в Украине. Гражданам разрешили одновременно оформлять сразу два паспорта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проведение этого эксперимента предполагается в течение двух лет.

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