Внести информацию о ребенке в загранпаспорт можно за пределами Украины: инструкция

Родители или законные опекуны могут внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Минреинтеграцию.
Указанное новшество прежде всего ориентировано на граждан, вынужденно покинувших Украину в связи с агрессией России или срочно возвращающихся в страну.
Список необходимых документов:
Ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут восстановить свои паспорта.
Также напомним, украинцы за границей могут оформлять сразу два паспорта - украинский и зарубежный.
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