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Внести информацию о ребенке в загранпаспорт можно за пределами Украины: инструкция

Фото: украинский загранпаспорт (gettyimages.com)
Автор: Карина Левицкая

Родители или законные опекуны могут внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Минреинтеграцию.

Указанное новшество прежде всего ориентировано на граждан, вынужденно покинувших Украину в связи с агрессией России или срочно возвращающихся в страну.

Список необходимых документов:

  • заявление о внесении информации о ребенке;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорт родителей или документ лица как законного представителя (если речь идет об опеке, требуется решение суда об установлении опеки),
  • две фотографии ребенка размером 3х4 см;
  • копии паспортов ребенка (если есть), копии украинского паспорта в виде ID-карты, даже если истек срок действия.

Ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут восстановить свои паспорта.

Также напомним, украинцы за границей могут оформлять сразу два паспорта - украинский и зарубежный.

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