Внесок в перемогу. Зеленський привітав оголошення Норвегією 5-річного пакету допомоги

Норвегія представила пакет допомоги Україні у розмірі більше ніж 6 млрд євро, який надаватиметься протягом 5 років. Президент Володимир Зеленський привітав відповідну ініціативу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Вдячні норвезькому народу, уряду Норвегії та особисто Йонасу Гар Стьоре (прем'єр-міністр Норвегії, - ред.) за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!", - написав президент.