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Внесок в перемогу. Зеленський привітав оголошення Норвегією 5-річного пакету допомоги

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Понеділок 06 лютого 2023 15:19
Внесок в перемогу. Зеленський привітав оголошення Норвегією 5-річного пакету допомоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Норвегія представила пакет допомоги Україні у розмірі більше ніж 6 млрд євро, який надаватиметься протягом 5 років. Президент Володимир Зеленський привітав відповідну ініціативу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Вдячні норвезькому народу, уряду Норвегії та особисто Йонасу Гар Стьоре (прем'єр-міністр Норвегії, - ред.) за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!", - написав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Норвегії, пакет допомоги планують погодити до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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