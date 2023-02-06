ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вклад в победу. Зеленский приветствовал объявление Норвегией 5-летнего пакета помощи і

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 15:19
Вклад в победу. Зеленский приветствовал объявление Норвегией 5-летнего пакета помощи і Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Норвегия представила пакет помощи Украине в размере более 6 млрд евро, который будет предоставляться в течение 5 лет. Президент Владимир Зеленский приветствовал соответствующую инициативу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Благодарны норвежскому народу, правительству Норвегии и лично Йонасу Гар Стере (премьер-министр Норвегии, - ред.) за объявление нового беспрецедентного 5-летнего пакета помощи Украине размером 75 млрд норвежских крон. Это весомый вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное обновление!", - написал президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Норвегии, пакет помощи планируется одобрить к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Норвегия
NEWS
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России