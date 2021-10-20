Кто после Кернеса. Почему в Харькове назначены внеочередные выборы мэра

В последнее воскресенье октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Голосование объявили после того, как в прошлом году город из-за коронавируса остался без руководителя.

Почему в Харькове снова будут выбирать мэра - в материале РБК-Украина .

Что произошло с мэром Харькова

В октябре 2020 года на местных выборах в Харькове победил тогда еще действующий городской голова Геннадий Кернес. Тогда Кернес одержал безоговорочную победу в первом туре, набрав более 60% голосов.

Уже на момент голосования было известно, что Кернес находится в немецкой клинике "Шарите", где лечится от осложнений COVID-19. Окружение Кернеса сообщало, что из-за коронавируса у него повреждено 70% легких, но представители горсовета и друзья Кернеса утверждали, что он сможет выполнять полномочия мэра и до конца года вернется в Харьков, чтобы принять присягу.

В начале декабря 2020 года городской совет объявил Кернеса новым мэром города без присяги и без его присутствия на заседании.

Однако 17 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес умер в немецкой клинике от последствий коронавируса. Как рассказал Фукс, у больного Кернеса не выдержало сердце. Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года.

Отмена полномочий и объявление новых выборов

После смерти Кернеса, 22 февраля 2021 года, городской совет Харькова провел заседание, на котором прекратил его полномочия мэра в связи со смертью. Это было необходимо для того, чтобы Верховная рада могла запустить процедуру объявления внеочередных выборов мэра Харькова.

30 марта 2021 года Верховная рада провела заседание, на котором проголосовала за назначение внеочередных выборов мэра Харькова. 249 народных депутатов поддержали инициативу назначить голосование на 31 октября.

Кто претендует на пост мэра Харькова

Сначала Харьковский горизбирком зарегистрировал 13 кандидатов на пост главы города, однако позже трое из них подали заявление о выходе из избирательной гонки.

На пост главы Харьковского горсовета претендуют:

Константин Немичев, Михаил Добкин, Дмитрий Маринин, Владимир Плетнев, Игорь Терехов, Александр Скорик, Алина Мустафаева, Денис Ярославский, Сергей Ряполов, Виктор Волочков.

Что говорят рейтинги

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября, большинство жителей Харькова планируют голосовать за действующего исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Кандидатуру Терехова планируют поддержать 57,6% опрошенных.

Еще одним фаворитом является бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. Голосовать за Добкина планируют 27% респондентов. Остальные кандидаты, по данным опроса, не набирают даже 4% голосов.

В то же время еще 14% опрошенных харьковчан не определились, кого будут поддерживать на предстоящих выборах.