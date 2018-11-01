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Позачергові парламентські вибори у Вірменії відбудуться 9 грудня

Новини » Політика    01.11.2018 - 20:21
Фото: Армен Саркісян (flickr.com-ewinstitute)
Фото: Армен Саркісян (flickr.com-ewinstitute)

Президент Вірменії підписав указ про проведення позачергових парламентських виборів

Президент Вірменії Армен Саркісян у четвер, 1 листопада, підписав указ про проведення позачергових парламентських виборів 9 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований на сайті президента Вірменії документ.

"Враховуючи розпуск парламенту Вірменії силою закону, призначити позачергові вибори національних Зборів Вірменії 9 грудня", - йдеться в указі президента Вірменії.

Нагадаємо, сьогодні Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні вдруге не обрали главою уряду єдиного претендента - Нікола Пашиняна.

Зазначимо, третина депутатів національних Зборів Вірменії 30 жовтня висунула кандидатуру в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна на пост глави уряду. Як писало РБК-Україна раніше, на спеціальному засіданні 24 жовтня парламент Вірменії не вибрав Пашиняна прем'єр-міністром країни.

Відзначимо, він 16 жовтня заявив про свою відставку і прийняв відставку уряду. Зокрема, Пашинян заявив про свою відставку після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності намірів висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а з "Процвітаючою Вірменією" був підписаний відповідний меморандум.

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