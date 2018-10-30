Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Фото: Никол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

Треть депутатов Национального Собрания Армении выдвинула кандидатуру Пашиняна на должность премьер-министра

Треть депутатов Национального Собрания Армении сегодня, 30 октября, выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Об этом сообщил руководитель управления информации и по связям с общественностью НС Князь Сароян, передает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Ранее Пашинян в беседе с журналистами заявил, что процесс носит формальный характер.

Отметим, что в соответствии со статьей 149 Конституции Армении, в случае не избрания премьер-министра после первого голосования (24 октября) по прошествии 7 дней проводится повторное голосование, причем выдвигать кандидата должна не менее трети депутатов. Если большинством голосов депутатов не удается избрать премьер-министра, парламент считается распущенным.

Напомним, на специальном заседании 24 октября Национальное Собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" был подписан соответствующий меморандум.

Сообщалось, что если представители партий сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.