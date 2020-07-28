Первые сутки перемирия на Донбассе: боевики открывали огонь трижды

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинские военные не пострадали

На протяжении прошлых суток на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Южного осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один обстрел зафиксирован неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

С начала суток, по состоянию на 7 часов утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

Кроме того, на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Одновременно в течение дня 27 июля пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В украинском правительстве заявили, что за стрельбу по позициям ООС на Донбассе после объявления перемирия должно быть проведено расследование.