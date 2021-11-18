На внеочередном заседании Рады загорелась система голосования

На внеочередном заседании Верховной рады загорелся пульт для голосования. Пожар оперативно потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы нардепов Александра Качуры и Ярослава Железняка.
По словам Качуры, задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского. Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем.
Видео инцидента также опубликовал Ярослав Железняк.
По его словам, из-за пожара с пультом и низкой явки внеочередное заседание по финансовым вопросам было досрочно закрыто.
Напомним, в марте 2021 года загорелся пульт для голосования нардепа от "Голоса" Леси Василенко.