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На позачерговому засіданні Ради зайнялася система голосування

Автор: Ілона Свиридова

На позачерговому засіданні Верховної ради зайнявся пульт для голосування. Пожежу оперативно загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали нардепів Олександра Качури та Ярослава Железняка.

За словами Качури, задимився і почав плавитися пульт голосування у нардепа Артема Нагаєвського. Його колега Єгор Чернєв оперативно загасив його вогнегасником.

Відео інциденту також опублікував Ярослав Железняк.

За його словами, через пожежу з пультом та низьку явку позачергове засідання з фінансових питань було достроково закрито.

Нагадаємо, у березні 2021 року спалахнув пульт для голосування нардепа від "Голосу" Лесі Василенко.

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