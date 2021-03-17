В Раде загорелся пульт голосования. ВР ушла на перерыв

В сессионном зале Верховной рады произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования в ходе рассмотрения правок к закону о завершении земельной реформы.

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

По состоянию на 13:21 парламентарии вернулись в зал.

Возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В Раде объявили перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что ВР может собираться на заседания ночью. Это связано с большим количеством поправок в законопроект о завершении земельной реформы.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.

Так, вчера Рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли во вторник 160 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.

До завершения их рассмотрения парламент может принимать другие законопроекты только в ходе внеочередных заседаний.