На позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту

Фото: Олександр КОрнієнко (РБК-Україна)

За словами Олександра Корнієнко, міни до регламенту допоможуть Раді боротись із "поправочним спамом"

На позачерговому засіданні Верховна рада України зможе прийняти зміни до регламенту. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, зміни до регламенту допоможуть Раді боротись із "поправочним спамом".

"До вечора буде остаточно редакція виписана. Якщо завтра до півдня у нас буде розуміння підтримки цього законопроекту, то в середу ми будемо виходити на позачергове засідання і його приймати. Там дискутується, скільки фракція (зможе подати поправок - ред.), скільки депутат. До вечора ми знайдемо модель, яка найбільш компромісна… Треба виважено підійти, щоб ми могли і боротись з поправочним спамом, і приймати закони", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, позачергове засідання Ради може відбутися уже в цю середу, 15 квітня. При цьому він додав, що на позачерговому засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

Крім того, наприкінці березня Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен виключити повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському.