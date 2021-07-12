Внеочередное заседание Рады во вторник: Разумков подписал распоряжение

"В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 13 июля 2021 года", - говорится в документе.

Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе ВР соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи.