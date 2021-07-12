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Внеочередное заседание Рады во вторник: Разумков подписал распоряжение

Автор: Юлия Струк

Во вторник состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

"В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 13 июля 2021 года", - говорится в документе.

Нардепы рассмотрят следующие проекты законов:

  • об окончательной ликвидации "Укроборонпрома" №3822;
  • о миллионных штрафах за контрабанду товаров и их недостоверное декларирование №5420;
  • о легализации медицинского каннабиса №5596;
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по поводу особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270;
  • о расширении полномочий АМКУ в рамках деолигархизации №5431.

Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе ВР соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи.

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внеочередное заседаниеДмитрий РазумковВерховная рада