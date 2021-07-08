Законы о "Дия.City" и защите экологии: в СН рассказали, что Рада рассмотрит на внеочередных

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях Верховной рады на следующей неделе могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозирует работу парламента до поздней ночи.

Об этом парламентарий сообщила в комментарии РБК-Украина.

"Думаю, что до поздней ночи будем работать... На внеочередных планируется целый ряд законопроектов экологического комитета - это и контроль за промышленным загрязнением, и законопроект об изумрудной сети, и законопроект, касающийся сохранения лесов", - сказала нардеп.

Кравчук добавила, что на рассмотрении будут и законы цифрового комитета.

"Также будут законопроекты цифрового комитета, в частности "Дия.City ", который делает стимулы для развития IT-предпринимательства в Украине", - отметила парламентарий.