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Законы о "Дия.City" и защите экологии: в СН рассказали, что Рада рассмотрит на внеочередных

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Украина, Четверг 08 июля 2021 17:52
Законы о "Дия.City" и защите экологии: в СН рассказали, что Рада рассмотрит на внеочередных Фото: в "Слуге народа" рассказали о повестке дня внеочередных заседаний Рады на следующей неделе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях Верховной рады на следующей неделе могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозирует работу парламента до поздней ночи.

Об этом парламентарий сообщила в комментарии РБК-Украина.

"Думаю, что до поздней ночи будем работать... На внеочередных планируется целый ряд законопроектов экологического комитета - это и контроль за промышленным загрязнением, и законопроект об изумрудной сети, и законопроект, касающийся сохранения лесов", - сказала нардеп.

Кравчук добавила, что на рассмотрении будут и законы цифрового комитета.

"Также будут законопроекты цифрового комитета, в частности "Дия.City ", который делает стимулы для развития IT-предпринимательства в Украине", - отметила парламентарий.

Напомним, ВР на следующей неделе планирует два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Однако сначала "Слуга народа" проведет заседание фракции.

Как писало РБК-Украина, парламент планирует еще несколько раз собираться на внеочередное заседание до окончания текущей сессии. В то же время спикер Рады Дмитрий Разумков не исключал проведение заседаний ВР и после закрытия сессии.

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