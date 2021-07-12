Позачергове засідання Ради у вівторок: Разумков підписав розпорядження

"У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 13 липня 2021 року", - сказано у документі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на цьому тижні ВР збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City". Вона прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі.