Внеочередное заседание Рады: Стефанчук подписал распоряжение

Во вторник, 16 ноября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания. Оно состоится по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 18 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады в Telegram.
На заседании рассмотрят ряд экономических вопросов - от финансов до индустриальных парков.
На повестке дня такие законопроекты:
Напомним, в Верховной Раде ввели ограничения на вход в админздание. Усиление карантина в парламенте будет касаться невакцинированных лиц.