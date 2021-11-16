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Рассмотрят экономические вопросы: Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 10:01
Рассмотрят экономические вопросы: Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады Архивное фото: в четверг планируется внеочередное заседание ВР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 18 ноября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Его проведут по требованию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.

На заседании рассмотрят важные вопросы экономики и финансов. На повестке дня такие законопроекты:

  • №5315 - о страховании;
  • №5125 - о кредитных союзах. Проект закона продолжает реформу небанковского финансового сектора;
  • №5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;
  • №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях. Законопроект станет основой правового регулирования всего рынка финансвовых услуг;
  • №5688 и 5689 - законопроекты, которые устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились регулярно проводить заседания Комиссии стратегического партнерства.

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